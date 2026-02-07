ClubHouse'a uyuşturucu baskını: Menderes Utku tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün baskın düzenlenen ClubHouse'un sahibi oyuncu ve iş insanı Menderes Utku tutuklandı.
Mekanı düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan işletme sahibi Menderes Utku savcılıktaki işlemlerin ardından Utku tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Menderes Utku'nun tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün 100'ün üzerinde polisle ünlülerin uğrak mekanı ClubHouse'a baskın düzenlenmişti.
Tutuklama kararı verilen Menderes Utku'nun sevk yazısında uyuşturucuya özendirme suçu kapsamında, uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerin teminini kolaylaştırma suçuna yer verildi.