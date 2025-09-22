CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet siteleri hacklendi

Siber saldırıya uğrayan CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in haber sitelerine girenler ‘Siberislam’ imzalı bir mesajla karşılaştı.

Siberislam imzalı bir metin yayınlandı

Hacklenen Milliyet, CNN Türk ve Hürriyet'in haber sitelerinde bir süre Siberislam imzalı bir metin ve idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin fotoğrafları yer aldı.

Demirören Medya Grubu'ndan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.