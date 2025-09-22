  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet siteleri hacklendi
Takip Et

CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet siteleri hacklendi

Demirören grubuna bağlı CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in haber siteleri hacklendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet siteleri hacklendi
Takip Et

Siber saldırıya uğrayan CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in haber sitelerine girenler ‘Siberislam’ imzalı bir mesajla karşılaştı.

Siberislam imzalı bir metin yayınlandı

CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet siteleri hacklendi - Resim : 1

Hacklenen Milliyet, CNN Türk ve Hürriyet'in haber sitelerinde bir süre Siberislam imzalı bir metin ve idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin  fotoğrafları yer aldı. 

Demirören Medya Grubu'ndan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gündem
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
CHP lideri Özel, büyükelçilerle görüştü
CHP lideri Özel, büyükelçilerle görüştü
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile savunma sanayi işbirliğimiz kısıtlamalardan kurtulmalı
Erdoğan ABD'li yatırımcılara seslendi
İmamoğlu: 19. lokantamızı da açtık
İmamoğlu: 19. lokantamızı da açtık
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var