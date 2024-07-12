Coca-Cola Türkiye’yi sarsan ölüm! İş insanı Çetin Özataç, Bodrum'da yüzerken hayatını kaybetti

Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sözcü'nün haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Coca-Cola içecek'te üst düzey yöneticiydi

Özataç, 2010 yılından bu yana Coca-Cola İçecek şirketinde araştırma ve geliştirme sistemleri geliştirme direktörü olarak çalışıyordu.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.