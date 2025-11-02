Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller

Mersin'de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi. Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı

Türkiye'de değilller

Mersin’de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından “İstemiyorum seni, defol” diyerek itildiği görüntülere ilişkin Mersin Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G.’nin 15 Eylül 2025 tarihinde çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye’de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye’ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir” denildi.