  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller
Takip Et

Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller

Mersin’de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından “İstemiyorum seni, defol” diyerek itildiği görüntülere ilişkin inceleme başlatılmıştı. Mersin Valiliği açıklama yaptı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çocuğuna 'İstemiyorum seni defol' diyen annenin görüntülerine inceleme: Türkiye'de değiller
Takip Et

Mersin'de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi. Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı

Türkiye'de değilller

Mersin’de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından “İstemiyorum seni, defol” diyerek itildiği görüntülere ilişkin Mersin Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G.’nin 15 Eylül 2025 tarihinde çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye’de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye’ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir” denildi.

Gündem
CHP'li Emir: Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz
CHP'li Emir: Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz
Kartal’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Kartal’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Ali Mahir Başarır: Son 23 yılda seccade cambazları türedi
Ali Mahir Başarır: Son 23 yılda seccade cambazları türedi
Güzelbahçe ilçe başkanı, evinin duvarını Erdoğan posterleriyle süsledi
Güzelbahçe ilçe başkanı, evinin duvarını Erdoğan posterleriyle süsledi
Kocaeli Valisi: 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi
Kocaeli Valisi: 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi
Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı
Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı