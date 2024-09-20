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Çocuğuna rapor vermeyen aile hekimine saldıran kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de çocuğuna rapor vermediği gerekçesiyle aile hekimini darbeden kişi gözaltına alınırken, saldırıda yaralanan hekim hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Çocuğuna rapor vermeyen aile hekimine saldıran kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de, oğluna rapor vermediği için aile hekimini darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Y.C. adlı kadın, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi.

Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin çocuğunu muayene eden A.D. adlı kadın doktor, çocukta herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Aile hekiminin olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, onu darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan saldırı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında, doktor A.D'nin yere düştüğü, Y.C. tarafından saçının çekildiği görülen saldırının ardından A.D, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.C. ise "beyaz kod" verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, aile hekimi A.D'yi hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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