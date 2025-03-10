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Çocuğunu istismar ettiği videoları paylaşan baba gözaltında, çocuklar koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığını, çocukların da devlet korumasına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Çocuğunu istismar ettiği videoları paylaşan baba gözaltında, çocuklar koruma altına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir babanın sosyal medyada kendi çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaştığının tespit edilmesinin ardından açıklama yapıldı. 

Çocuklar devlet korumasına alındı

Bakanlık, babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığını, çocukların da devlet korumasına alındığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız." 

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