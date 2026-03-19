Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan karar Resmi Gazete'da yayımlandı.

Kararda "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4. maddeleri gereğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alınarak yerine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak Hasan Basri Alagöz atanmıştır." denildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz atandı.