Çocuk yargılamalarında köklü değişiklikler yapılacak

BESTİ KARALAR

Yeni Yargı Paketi’nin en önemli başlıklarından bir tanesi çocuk yargılamalarıyla alakalı olacak. Türk Ceza Kanunu’ndaki çocukların ceza sorumluluğu yaş sınırları ile yaş aralıklarında adli tıp raporu ve ceza indirimi uygulamaları gibi konular yeniden değerlendirilecek.

Edinilen bilgilere göre; Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi’ni detaylandırmaya başladı. Bu çerçevede; suça sürüklenen çocuklar ve suç mağduru çocuklar için daha etkin soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri üzerinde duruluyor. Özellikle Türk Ceza Kanunu’ndaki çocukların ceza sorumluluğu yaş sınırlarının (12 yaş altı, 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arası) ve buna bağlı ceza indirimlerinin yeniden değerlendirilmesi de masaya yatırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

"Uzun süren yargılama süreleri kısaltılacak"

Mahkemelerdeki iş yükünü hafifletmek ve yargı sürecinin hızını artırmak amacıyla, davaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha fazla teşvik edilmesi ve bu süreçlerin yasal olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Süresiz nafakaya yeni düzenleme

Boşanma davalarının en kritik başlığı olan, nafaka uygulamasında yeni formüller üzerinde çalışılıyor. Boşanma davalarında yeni arabuluculuk sisteminin yasal alt yapısının da hazırlandığı pakette, süresiz nafakaya yeni düzenleme getirilmesine ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yeni yargı paketine ilişkin, “11’inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. TBMM’ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi” açıklamasını yaptı. Öte yandan, 10. Yargı Paketi’nden çıkarılan bazı düzenlemelerin de yine 11. Yargı Paketi’ne konması bekleniyor. 1 Ekim’de sona erecek olan Meclis tatilinin ardından yeni yargı paketinin TBMM’ye gelmesi bekleniyor.