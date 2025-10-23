  1. Ekonomim
Çocukları hedef almışlardı: Sosyal medyada bomba yapımı ve silah kullanmayı öğreten iki kişi tutuklandı

Çorum merkezli operasyonda, sosyal medyada çocuklara bomba yapımı ve silah kullanımı gibi eğitimler verdiği belirtilen üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çorum, Niğde ve Yozgat'ta, 18 yaş altındaki çocukları hedef alarak sosyal medyada "bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve eylem düzenleme" içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilen üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Çorum Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti.

Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten açıklama

Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 18 yaş altı kişilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları belirlendi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

