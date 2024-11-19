Çocuklarının boğazına bıçak dayayan kişi tutuklandı

İzmir'de baba Şiyar A., boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.'yı telefonla görüntülü aradı ve çocuklarının boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Baba Ş.A. gözaltına alınırken, çiftin çocukları ise koruma altına alınmıştı.

Şiyar A. tutuklandı

Eşini tehdit etmek için görüntülü görüşme sırasında çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı.

Şiyar A.'nın ortaya çıkan ifadesi şöyle

"Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Şiyar A., adliyede de "Ben yapmadım" diyerek kendini savunmuştu.