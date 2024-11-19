  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çocuklarının boğazına bıçak dayayan kişi tutuklandı
Takip Et

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan kişi tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için görüntülü görüşme sırasında çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çocuklarının boğazına bıçak dayayan kişi tutuklandı
Takip Et

İzmir'de baba Şiyar A., boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.'yı telefonla görüntülü aradı ve çocuklarının boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Baba Ş.A. gözaltına alınırken, çiftin çocukları ise koruma altına alınmıştı.

Şiyar A. tutuklandı

Eşini tehdit etmek için görüntülü görüşme sırasında çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar A. tutuklandı.

Şiyar A.'nın ortaya çıkan ifadesi şöyle

"Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Şiyar A., adliyede de "Ben yapmadım" diyerek kendini savunmuştu.

 

Yurtiçi Kargo tüm çocuklara boyama kitabı hediye ediyorYurtiçi Kargo tüm çocuklara boyama kitabı hediye ediyorŞirket Haberleri

 

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 3 Filistinli daha hayatını kaybettiİsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 3 Filistinli daha hayatını kaybettiDünya

 

Gündem
Mesajlar ortaya çıktı, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı
Mesajlar ortaya çıktı, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı
Koruma altındaki 9 yaşındaki çocuk öldü: 16 personel görevden uzaklaştırıldı
Koruma altındaki 9 yaşındaki çocuk öldü: 16 personel görevden uzaklaştırıldı
Bakanlıktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,1 milyon TL arıtma tesisi cezası
Bakanlıktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,1 milyon TL arıtma tesisi cezası
MSB duyurdu: Ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! “KUYU-40” operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! “KUYU-40” operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)