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'Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kaldı'

CHP'li Ağbaba, "Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam, emeklinin eline geçmedi. Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500’ün altında kaldı. Şanslı bir emekli, bu ay 7 bin 618 lira maaşı yatmış, 118 lira zam almış." dedi.

Haber Merkezi
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan bir emekliye geçen ay ve bu ay ödenen aylıkların tutarını gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

Ağbaba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilere oynanan zam oyunu! Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam, emeklinin eline geçmedi. Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500’ün altında kaldı. 'Şanslı' bir emekli, bu ay 7 bin 618 lira maaşı yatmış, 118 lira zam almış. Emekli, bu zamla bir kalıp peynir bile alamaz."

 

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