'Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kaldı'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan bir emekliye geçen ay ve bu ay ödenen aylıkların tutarını gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

Ağbaba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emeklilere oynanan zam oyunu!



Kök aylığa uygulanan %25 zam emeklinin eline geçmedi.

Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7500’ün altında kaldı.



“Şanslı” bir emeklinin bu ay 7618 lira maaşı yatmış. 118 lira zam almış!

Emekli bu zamla bir kalıp peynir bile alamaz!#emekli… pic.twitter.com/qd8V8akSpD — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 18, 2023

"Emeklilere oynanan zam oyunu! Kök aylığa uygulanan yüzde 25 zam, emeklinin eline geçmedi. Çoğu emeklinin zamlı maaşı 7 bin 500’ün altında kaldı. 'Şanslı' bir emekli, bu ay 7 bin 618 lira maaşı yatmış, 118 lira zam almış. Emekli, bu zamla bir kalıp peynir bile alamaz."