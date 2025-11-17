  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. COİNO A.Ş dahil 16 şirkete yapılan operasyon: 6 kişi tutuklandı
Takip Et

COİNO A.Ş dahil 16 şirkete yapılan operasyon: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini aklamakla suçlanan COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete yapılan operasyonda tutuklamaya sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
COİNO A.Ş dahil 16 şirkete yapılan operasyon: 6 kişi tutuklandı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklama istemi ise mahkemeye sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 5’i yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebi reddedilen şüpheliler için ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine itiraz edildi. Adli kontrole sevk edilen 1 şüpheli için konutu terk etmeme, 6 şüpheli için yurt dışı çıkış ve imza adli kontrolü kararı verildi.

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle