Çok tepki çekmişti: APP plakalarda süre uzatımı gündeme geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yaşanan yoğunluk üzerine 1 Nisan’da sona ermesi beklenen APP plakalarda süre uzatımı bekleniyor. CNNTürk'ün haberine göre, plaka değişimi için sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı, plakaların değişimi için 1 Nisan 2006 tarihine kadar süre vermişti ve sahte plakalara 140 bin lira, damgalı olup standart dışı kalan plakalara da 4 bin lira para cezası verilecekti.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.

Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde sıralanıyor:

-Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.