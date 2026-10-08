  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çöken binadaki çatlaklar böyle kaydedildi: 'Korkutmak istemem ama çatlaklar büyüyor' (Video)
Takip Et

Çöken binadaki çatlaklar böyle kaydedildi: 'Korkutmak istemem ama çatlaklar büyüyor' (Video)

Maltepe’de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Binanın alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kişinin, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor" dedi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Çöken binadaki çatlaklar böyle kaydedildi: 'Korkutmak istemem ama çatlaklar büyüyor' (Video)
Takip Et

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kadının, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

"Korkutmak istemem ama çatlaklar oluşmaya başladı"

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

RTÜK, Sözcü TV'ye idari para cezası verdiRTÜK, Sözcü TV'ye idari para cezası verdiGündem
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: İki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı, 3 kişi enkaz altında! Gözaltılar var (Video)Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: İki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında! Gözaltılar var (Video)Gündem
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir spor ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir spor ürününün satışını yasakladıEkonomi