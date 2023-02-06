Çöken devlet hastanesinin enkazından karı koca canlı kurtarıldı
Türkiye'de 10 ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde felaketinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazından karı koca çift canlı olarak kurtarıldı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
UMKE, AKUT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve askerlerin yürüttüğü çalışmalarda, enkaz altında kalan bir çifte ulaştı.
Enkazdan çıkarılan karı koca, tedavileri için hastane bahçesine kurulan çadıra götürüldü.
Bu konularda ilginizi çekebilir