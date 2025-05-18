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Conscience gemisindeki 5 Türk vatandaşı Türkiye'ye dönecek

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait "Conscience (Vicdan)" adlı geminin mürettebatından beş Türk vatandaşının, Malta üzerinden Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Conscience gemisindeki 5 Türk vatandaşı Türkiye'ye dönecek
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, gemideki tüm Türk vatandaşlarının Malta üzerinden Türkiye'ye dönüşü tamamlanacak.

Söz konusu vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

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