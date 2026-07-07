COP31’de ev sahibi ülke anlaşması Meclis'te

CANAN SAKARYA / ANKARA

Teklife göre, COP31 Konferansı 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Oturum öncesi toplantılar 3-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye, konferansın gerçekleştirilmesine yönelik mekan, tesis, ekipman, altyapı ve hizmetleri BM Sekreteryasına herhangi bir maliyet yüklemeksizin sağlayacak. Konferansa katılacak tüm taraf ve gözlemci devlet temsilcileri, BM ve ihtisas kuruluşu yetkilileri ile diğer katılımcılara gerekli ayrıcalık ve muafiyetlerin tanınarak, vize ve giriş konusunda gerekli kolaylıklar sağlanacak. Teklifte, konferansın olası olumsuz iklim etkilerinin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde düzenlenmesi için gerekli çevre yönetim standartlarının uygulanması da yer alıyor. Anlaşma ile COP31 kapsamındaki uluslararası konferansların ve toplantıların düzenli ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli idari, lojistik, hukuki ve mali çerçeve belirleniyor.