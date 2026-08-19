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Küresel iklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm sürecinde iş dünyasının üstlendiği rol her geçen gün daha kritik hale gelirken, Türkiye’nin önde gelen kurumları güç birliğine gidiyor. Ekonomi Gazetesi, Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü’nün liderliğinde ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik buluşmalarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

"COP31'e Doğru NET KONUŞALIM" başlığıyla düzenlenecek zirve; markaların sürdürülebilirlik vizyonlarını, Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) stratejilerini, çevresel ve sosyal sorumluluk projelerini iş dünyasının karar vericilerine, kamu temsilcilerine ve kanaat önderlerine aktarabilecekleri stratejik bir platform sunacak.

Zirvenin odak noktasında ne var?

Alanında uzman konuşmacıların ve sektörün önde gelen temsilcilerinin yer alacağı zirvede, küresel rekabetçiliğin yeniden tanımlandığı bu dönemde iş dünyasının COP31 öncesindeki somut adımları ele alınacak.

Etkinlik kapsamında öne çıkan ana gündem maddeleri şunlar olacak:

Yeşil Dönüşüm ve Uyum: Sanayide ve ticarette karbonsuzlaşma süreçleri.

Sürdürülebilir Finansman: Yeşil fonlara erişim ve ESG odaklı yatırım stratejileri.

Küresel Rekabetçilik: İklim politikalarının ve yeni düzenlemelerin Türk iş dünyasına etkileri.

Stratejik Yol Haritası: COP31 sürecine giden yolda kamu ve özel sektör iş birliği modelleri.

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