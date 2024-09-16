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Çöplükte, varilin içinde cansız bedeni bulunan profesörün oğlu tutuklandı

Mersin'de, çöplükte bir bidon içinde el ve ayakları bağlı halde ölü bulunan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Haber Merkezi
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Çöplükte, varilin içinde cansız bedeni bulunan profesörün oğlu tutuklandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumunca yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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