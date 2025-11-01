  1. Ekonomim
Çorlu’da sis hayatı durdurdu: Eğitim uçuşları iptal edildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı; trafikteki sürücüleri yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Eğitim uçuşları iptal edildi

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

