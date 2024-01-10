Çorum 4,2 ile sallandı, bir ilçede eğitime ara verildi: Naci Görür bölgedeki yan kolları işaret etti
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, KAF'ın bölgede enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalıştığı uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından saat 00.37'de 3,0, saat 00.41'de de 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Eğitime bir gün ara
Çorum'un Alaca ilçesinde ise deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, depremin Alaca ilçesinde de hissedildiğini söyledi.
İlçedeki öğretmenlerin çoğunlukla il merkezinden gidiş-dönüş yaptığını belirten Aytemür, "İnsanlar deprem nedeniyle gece sokağa çıktı, geceyi uykusuz geçirdi. İlçemize gidiş-dönüş yapan öğretmenlerimizin problem yaşamaması için okulları 1 gün tatil etme kararı aldık" dedi.
Naci Görür'den Çorum depremi yorumu
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" uyarısında bulundu.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle"