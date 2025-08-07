  1. Ekonomim
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında sekiz kişi dumandan etkilendi, fabrikanın idari binası dışındaki tüm bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Çorum OSB'deki tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı küle döndü
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı, yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın idari binası hariç tamamının yandığı belirtildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, OSB tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangın söndürme çalışmalarına, 53 personel, 8 arazöz, 12 tanker ve 3 kepçeyle katıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında, aralarında bir itfaiye erinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilendi. 4 kişi ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, diğer 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, fabrikanın idari binası hariç tamamının yandığı belirtildi.

