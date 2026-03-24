Çorum'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Tapu Müdürü gözaltına alındı
Çorum’un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürü, gözaltına alındı.
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen V.S.'nin işlemleri sürüyor.