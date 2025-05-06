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Çorum'da fabrikada patlama meydana geldi! Yaralılar var

Çorum'daki bir un fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Haber Merkezi
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Çorum'da fabrikada patlama meydana geldi! Yaralılar var
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Olay, saat 11.50 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatap Un Fabrikasının paketleme bölümünde tıkanan boruyu açmak için hava verildiği sırada rezidanstaki kıvılcımların parlamasıyla patlama meydana geldi. Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelerine kaldırıldı. Olayın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan: ‘İşçilerden birinin hayati tehlikesi var'

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün saat 11.54 sularında un fabrikasında paketleme ünitesinde, hava basıncı kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu ünitede çalışan 9 çalışanımızdan 8'i etkilendi. 1 kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8 yaralı ise Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumunun iyi olduğunu İl Sağlık Müdürümüzden öğrenmiş olduk. İşçilerden 1 tanesi 3'üncü yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Onun durumunun biraz ağır olduğunu, diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceğini söylediler" dedi.

 

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