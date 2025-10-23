  1. Ekonomim
Çorum’da kamyonetle minibüs çarpıştı: Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fuat Y. idaresindeki kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle Koparan mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Fuat Y. idaresindeki kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler yaralandı

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

