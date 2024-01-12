Çorum'da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Erenler Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Ekiplerce evden yaralı halde evden çıkarılan Şuayip Vural, ambulansla kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluştu.