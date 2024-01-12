  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çorum'da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Takip Et

Çorum'da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çorum'da mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Takip Et

Erenler Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Ekiplerce evden yaralı halde evden çıkarılan Şuayip Vural, ambulansla kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluştu.