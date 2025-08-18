  1. Ekonomim
Çorum'da orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın Çorum'un Merkez ilçesi Çalyayla köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cıllık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.

