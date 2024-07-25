CrowdStrike'ın 10 dolarlık özür kuponu da 'mavi ekran' verdi

Küresel yazılım krizi ile gündemde olan CrowdStrike çalışanlarına bir hediye kartı gönderdi. 10 dolarlık hediye kartlarında, Uber Eats kodu ve "Minnettarlığımızı ifade etmek için bir sonraki fincan kahveniz veya gece atıştırmalıklarınız bizden!" ifadesi yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları bu hediye kartlarının ekran görüntülerini ve CrowdStrike'ın e-postasını internetten paylaşmaya başladı. Bazı kullanıcılar, krediyi kullanmaya çalıştıklarında kuponların çalışmadığını belirtti.

CrowdStrike sözcüsü, Business Insider'a yaptığı açıklamada, şirketin bu kuponları Accelerate Programı'na dahil olan ve CrowdStrike ürünlerini satan ve yöneten ortaklarına gönderdiğini doğruladı. Sözcü, "Uber, yüksek kullanım oranları nedeniyle bunu dolandırıcılık olarak işaretledi" ifadeleriyle yemek kuponlarının da mavi ekran verdiğini doğrulamış oldu.

Bir bulut satıcısında görev alan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan, CrowdStrike'ın önce bir hediye kuponu maili ilettiğini sonra bunu iptal ettiğini ve ardından yeni bir hediye kupon paylaşımı yaptığını aktardı.

CrowdStrike ortaklarına hitaben yazılan ilk e-posta, şirketin baş iş sorumlusu Daniel Bernard tarafından imzalanmıştı. Daniel Bernard, dünyanın mavi ekran verdiği 5 saatte ve sonrasındaki yoğun çalışmaları nedeniye teşekkürlerini sunmuştu.

Birkaç Reddit ve X kullanıcısı benzer hikayeler paylaşarak hediye kartlarını kullanmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle hayal kırıklıklarını dile getirdi. CrowdStrike sözcüsü, Uber'in hediye kartlarını çok sayıda kişinin kullanması nedeniyle dolandırıcılık olarak işaretlediğini söyledi. Şirket, kaç adet kupon gönderildiği sorusunu yanıtlamadı.

CrowdStrike ve Microsoft çöküşü

Cuma günkü kesinti dünya genelinde operasyonları etkiledi, uçuşlar durduruldu, TV ağları yayından kesildi ve tıbbi işlemler iptal edildi. CrowdStrike, kesintinin Windows güncellemesindeki bir "hata" nedeniyle olduğunu söyledi.

Kesintiden etkilenen birçok işletme şimdiden kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Business Insider'ın haberine göre bir siber güvenlik avukatı CrowdStrike'ın yalnızca müşterilerine abonelik ücretlerini iade etmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Business Insider söz konusu anlaşma belgelerini gördüğünü açıkladı.

Yaşanan krizden Türk şirketleri de etkilendi.