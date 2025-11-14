CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) bugün yapılacak etkinlikler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

CSO Ada Ankara ve İstanbul AKM'deki etkinlikler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla 12 ve 13 Kasım'da iptal edilmişti.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre şehitlerin sonsuzluğa uğurlanacak olması dolayısıyla CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinliklerin bugün de yapılmaması kararı alındı.

