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CTE’den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş’ın tahliyesine ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), PKK hükümlüsü Veysi Aktaş’ın koşullu salıverilmesine ilişkin kamuoyundaki tartışmalara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada “Hiçbir ayrıcalık uygulanmadı, tüm süreç mevzuat çerçevesinde yürütüldü” denildi.

Haber Merkezi
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CTE’den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş’ın tahliyesine ilişkin açıklama
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Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bölücü terör örgütü PKK üyesi hükümlü Veysi Aktaş'ın, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğünü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını bildirdi. 

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi" şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmadı"

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan koşullu salıverilme süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir. Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir."

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