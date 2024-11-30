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Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ünlü, hastaneden taburcu olurken "Akşam sohbet var onu yayın" dedi.

Haber Merkezi
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Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü’nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya, “Ateş şikayeti ve idrar yolunda sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için” dedi.

Ünlü de hastaneden taburcu olurken "Akşam sohbet var onu yayın" dedi.

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