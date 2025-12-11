Cübbeli Ahmet'ten Ersin Tatar'a yanıt: Sana dua ettiğime pişman oldum

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen desteklerle ilgili soruyu yanıtlarken Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün yayınladığı videoyu eleştirdi. Tatar "Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin. Bana dediler ki ‘Bir hayli adam şu sandığa gitmeyecek.’ Gitmişler Tufan Bey’e oy vermişler. O videoyu görmüşler. O video herkese düştü. Belki bunlar yaptı, ben yapmadım. En az yüzde 5. İki gün evvel düştü ve her telefona gitti o dua.” ifadelerini kullandı.

"Dua ettiğime pişman oldum"

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Youtube kanalında Ünlü’nün açıklamalarını aktardı.

Ünlü açıklamasında şunları söyledi:

Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu benden dua istedi. Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler. Haberi gördükten sonra, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi” dedim. Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum.

Cübbeli Ahmet ne demişti?

KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'ı destekleyen Cübbeli Ahmet verdiği sohbette 'Ersin Tatar beyefendiye dua etmemiz lazım' demişti.

"Kıbrıs seçimleri çok önemli" diyen Cübbeli Ahmet, 'Zaten 200 bin rey var. Saat 11'de seçim bitiyor. Ama Ersin Tatar Beyefendi'nin kazanması lazım. Kıbrıs, Türkiye'nin bekası için önemli. Gazze için önemli. Kıbrıs nereye bakıyor? Akdeniz'e... Amerika Kıbrıs'a büyük üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten üsleri vardı. Ah Erbakan Hoca'yı dinleselerdi, tüm Kıbrıs'ı alacaktı' ifadelerini kullanmıştı.