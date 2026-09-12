Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattı yeniden hizmete giriyor

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İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki araç trafiğinin azaltılmasına katkı sağlayan arabalı vapur hattının yeniden hizmete alınması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Geçen yıl maliyetler nedeniyle durdurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının ekim ayında yeniden seferlere başlaması planlanıyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hattın yeniden faaliyete geçirilmesi için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İBB Şehir Hatları tarafından işletilen Çubuklu-İstinye hattında, seferler durdurulmadan önce hafta içi iki yakadan karşılıklı 46’şar sefer gerçekleştiriliyordu.

Artan işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek arabalı vapur seferlerine son verilmiş, iki yaka arasındaki ulaşımın devam etmesi için hatta geçici olarak deniz dolmuşları devreye alınmıştı.

Arabalı vapurların ekim ayında yeniden hizmete dönmesi beklenirken, kesin başlangıç tarihi ve sefer saatlerinin İBB ile Şehir Hatları tarafından önümüzdeki süreçte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor