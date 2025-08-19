Çukurca gazisi Lokman Aylar takma gözünü eline alıp komisyona seslendi

Türkiye, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, TBMM'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, protez gözünü çıkarıp göstererek, "Bakın elime aldım gözümü. Niye? Bu vatan toprakları için, bayrak için, sizin için millet için... Bu konuda hiç kimse şehit ve gazi aileleri üzerine söz söylemesin. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz" dedi. Aylar, "Bu süreçte en çok konuşması gereken de şehit ve gazi aileleri, anne ve babaları. Bu komisyonda alacağınız kararlarda vicdanınızı elinize alın. Bu komisyonda alacağınız kararlarla ilgili hem millete hem devlete hesap vereceğiz. Şehit ve gazi ailelerimizin vicdanında yer bulmayan, alacağınız hiçbir karar bu milletin vicdanında yer bulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla ilgili dernek ve vakıf yöneticileri dinlendi.

Komisyonda konuşan Türkiye, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, vakfın 1994 yılında kurulduğunu, bünyesinde asker, polis, sivil tüm gazi ve şehit yakınlarını temsil eden bir STK olduğunu belirtti.

"Terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemizde gezmesi hem şehitlerimizi hem gazilerimizi derinden üzecektir"

Terörün tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı olmasını istediklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecini sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Lokman Aylar, süreçten beklentilerini dile getirdi. Lokman Aylar şunları söyledi:

“Öncelikle terör örgütünün koşulsuz silah bırakması, kendini feshetmesi, eline silah almış herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekir. Takdir edersiniz ki askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkmış, devletimizin birliğine beraberliğine kastetmiş terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemizde gezmesi hem şehitlerimizi hem gazilerimizi derinden üzecektir. Biz terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku önünde hesap vermesini bekliyoruz ve gereken cezayı almalarını istiyoruz. Tabii ki eline silah almamış, kandırılmış, dağa çıkartılmış gençlerin gerekli makamlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılmasına bir diyeceğimiz yoktur.

"Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez"

İkinci olarak terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Şehit ailelerimizin özellikle bu konuda hassasiyetlerinin bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir."

Terörün sona ermesi için her ferdin, kurum ve kuruluşun elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Aylar, “Tüm kurum kuruluşları, vatandaşlarımızı terörsüz Türkiye sürecine destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

"Bazı çevrelerce 'terör örgütü elebaşı Meclis’e girecek' gibi söylemlerle şehit aileleri ve gazilerimiz provoke edilmeye çalışılmaktadır" diyen Lokman Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hususta başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere toplumumuzun tamamı bilgilendirilmeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu hususta komisyondaki tüm partilerimize büyük görev düşmektedir. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, toplumumuzun sinir uçlarına dokunacak davranışlardan eylemlerden, yaklaşımlardan uzak durulmalıdır."

Şehit aileleri ve gazilerle görüşmelerinde sürece onların desteğinin arttığını gördüklerini söyleyen Aylar, şunları kaydetti:

“İlk başta sürece tepkiler vardı. Tepkiler çoktu ama Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Devlet Bey’in açıklamaları, Devlet Bey'e olan güvenden dolayı sürece destek gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Biz şehit aileleri ve gazilerimize süreci anlatıyoruz.

Şehit helvası sizin evinizde kavrulmadığı sürece size hep tatlı gelecektir. Konuşmak kolay. Terörsüz Türkiye olsun.. Bazı tavizler verilir, kanunlar çıkarılır, yasalar değiştirilir. Evet değiştirelim ama bu konuda canı yananlar ne olacak? Anneyi, babayı, babasız büyüyen çocukları, gazileri lütfen unutmayalım. İki gözünü bu vatan için kaybeden gazilerimiz, iki elini feda eden gazilerimiz, evladını veren analarımız hala yüreğinde acıyı hissediyor. Bunları düşünerek hareket edin."

"Sürece tam destek veriyoruz"

Hakkari Çukurca'da 1996’da yaralandığını anlatan Lokman Aylar, "Bu topraklarda yaşamanın bedelini bir böbreğimi ve bir gözümü vererek ödedim" dedi.

Protez gözünü çıkarıp göstererek konuşmasını sürdüren Aylar, "Ben 30 yıldır bu gözle yaşıyorum. Arkadaşlar bakın elime aldım gözümü. Niye? Bu vatan toprakları için bayrak için, sizin için, millet için. Bu konuda hiç kimse şehit ve gazi aileleri üzerine söz söylemesin. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz. Birileri gibi bedava yaşamıyoruz. Hiç kimse bizim adımıza konuşmasın. Biz ne söylediğinizi ne söyleyeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bey’e güvenimiz var, sürece tam destek veriyoruz. Sürecin yanındayız, yanında duracağız. Çünkü Terörsüz Türkiye bizim davamız. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlu, huzurlu bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı ile gayet uyumlu çalıştıklarını söyleyen Aylar, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sunumda da gördük, şehit ve gazi ailelerimizle ilgili birçok kanun maddesi çıktı, çıkartılıyor. Biz devletimizden razıyız. İnanıyoruz ki devlet güçlendikçe şehit ve gazi ailelerimiz de güçlenecektir. Tabii ki son süreçte bazı çalışmalar var, bunların da bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Milli Savunma Komisyonu'nda bir çalışma var. Bu çalışmanın 38 madde olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde iki madde var, şehit ve gazi ailelerimizin iki talebi var. Bu taleplerin bir an önce o maddelerden ayrılarak getirilmesini istiyoruz.

Belki çok konuştum ama bu süreçte en çok konuşması gereken de şehit ve gazi aileleri, anne ve babaları. Bu komisyonda alacağınız kararlarda vicdanınızı elinize alın. Bu komisyonda alacağınız kararlarla ilgili hem millete hem devlete hesap vereceğiz. Şehit ve gazi ailelerimizin vicdanında yer bulmayan, alacağınız hiçbir karar bu milletin vicdanında yer bulmayacaktır.”