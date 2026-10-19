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Çukurova Belediyesine operasyon: Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
DHA
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Çukurova Belediyesine operasyon: Başkan Kozay dahil 44 gözaltı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı.

Çukurova Belediyesine operasyon: Başkan Kozay dahil 44 gözaltı - Resim : 1

Operasyonda, haklarında gözaltı karar verilen 51 kişiden, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski belediye başkanı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin’in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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