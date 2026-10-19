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Çukurova Belediyesine operasyon: Eski Başkan Çetin gözaltına alındı

Adana’da Çukurova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, eski Belediye Başkanı Soner Çetin gözaltına alındı. Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber Merkezi
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Çukurova Belediyesine operasyon: Eski Başkan Çetin gözaltına alındı
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Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Başkan Soner Çetin’in de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Çukurova Belediyesine operasyon: Eski Başkan Çetin gözaltına alındı - Resim : 1

Adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma komutanlığına götürülen Soner Çetin’in burada sorgulanacağı öğrenildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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