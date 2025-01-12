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Çukur'un kıraathanesinde cinayet! İşletmeci kadın seyyar satıcıyı vurdu

İstanbul'da 'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi kadın, tezgâh satısını silahla vurarak öldürdü.

Haber Merkezi
İHA
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Çukur'un kıraathanesinde cinayet! İşletmeci kadın seyyar satıcıyı vurdu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih’te Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan 2 kadınla aynı sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) arasında tezgah tartışması çıktı. Çali’den tezgahı başka yere açmasını isteyince tartışma kavgaya döndü. Kadınlardan biri silahına sarıldı. Ercan Çali açılan ateş sonucu vuruldu.

Çali hayatını kaybetti

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kadın polis ekiplerinden tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Çali’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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