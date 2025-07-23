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Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden Emine Ocak hayatını kaybetti

Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden Emine Ocak hayatını kaybetti. Ocak, 1995 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’tan sonra, Türkiye’de gözaltında kayıplar meselesinin simge isimlerinden biri haline geldi.

Haber Merkezi
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Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden Emine Ocak hayatını kaybetti
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1995 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Hasan Ocak’tan sonra Cumartesi Anneleri’nin mücadelesinin simge isimlerinden biri haline gelen Emine Ocak, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık bir aydır hastanede yoğun bakımda olan Emine Ocak’ın ölüm haberi Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri haline gelen Ocak, yıllar boyunca oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.

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