Cumhur İttifakı Aydın’da adaylarını tanıttı

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Muğla’daki tanıtım programından sonra katıldığı Aydın programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başladı. Belediye başkan adaylarını yürekten tebrik ettiğini belirten Ala, salondaki partililere “Onlarla beraber yürümeye hazır mıyız?” diye sorduktan sonra, “Bir yıl önce büyük bir deprem yaşadık. Ölenlere rahmet diliyorum. Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Güçlü bir ülke güçlü bir devlet olmak zorundayız. Türkiye olarak dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi olmak zorundayız. Artık çağımız şehirlerin yarıştığı duruma geldi. Sınırlar elektronik sınırlar haline geldi. Bu nedenle şehirlerde aklı başında olanları iş başına getirmek gerekiyor bu nedenle ‘Mustafa Savaş’ diyoruz” ifadelerini kullanarak önceki 2 seçimde seçilemeyen Mustafa Savaş’ı 3. defa Aydın halkına emanet etti.

Konuşmasında bir önceki seçimdeki 6’lı masadan da söz eden Efkan Ala, “Geçen seçimde 6’lı masa vardı, şimdi birbirlerine düşüp dağıldı. Bugüne kadar kime oy verdiyseniz verdiniz. Bu sefer şehrimizin geleceği için oyunuzu kullanın. Birçok ülkeye mal ve hizmet ihracat yapıyorsunuz bu sene sandıktan öyle bir ihracat yapın ki sesi her yerde duyulsun. Mustafa Savaş kardeşimizi Aydınlılara emanet ediyorum” dedi.

Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ise Aydın’da Cumhur İttifakı olarak 5 ilçede MHP ile 12 ilçede ise AK Parti ile seçime katılacaklarını belirterek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olan adaylara sahip çıkılmasını istedi. Ökten konuşmasında ayrıca farklı bir şekilde seçimleri kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Savaş ‘İlle de sen’ şarkısı ile sahneye çağrıldı

Aday tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sahneye ‘İlle de sen’ şarkısı ve ‘Savaşa savaşa kazanacağız’ sloganları ile çağrıldı. 2015 yılından bu yana TBMM’de Aydın’ı temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne başkan seçilebilmek için tekrar halkın karşısında olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Hazırız kararlıyız” dedi. “Belediyecilik bizim işimiz. Yeni bir zafer için yola çıktık” diyen Savaş, kendisine 3. defa aday göstermesinden dolayı Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Mustafa Savaş konuşmasının devamında, “Size söz veriyorum, kavgam da sevdam da Aydın. Derdimiz Aydın’ın kayıp 15 yılını telafi etmektir. 31 Mart’a kadar derdimizi, projelerimizi anlatacağız. 1 Nisan’da yeni bir Aydın’a uyanacağız. Aydın’ı deniz ticaretinin merkezi yapacağız” diyerek Aydınlı seçmenlerden destek istedi.

Yapılan konuşmaların ardından adaylar tek tek sahneye çağrılıp tanıtıldı:

* Aydın’da Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi’nde AK Partili Mustafa Savaş,

* Buharkent’te mevcut başkan Mehmet Erol,

* Bozdoğan’da mevcut başkan Ufuk Altıntaş,

* Nazilli’de eski belediye başkanlarından Esat Ergüler,

* Kuyucak’ta Metin Ertürk,

* Kuşadası’nda eski CHP’li Belediye Başkanı olan AK Partili Mehmet Esat Altungün,

* Didim’de Kadri Kabak,

* İncirliova’da bir süre önce İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen mevcut Belediye Başkanı Aytekin Kaya,

* Karpuzlu’da mevcut Belediye Başkanı Hilmi Dönmez,

* Koçarlı’da mevcut Belediye Başkanı Nedim Kaplan,

* Çine’de Ali Dinçer, Köşk’te mevcut Belediye Başkanı Nuri Güler,

* Yenipazar’da da Kıvanç İşbilen ile sandığa gidileceği açıklandı.

Cumhur İttifakı’nın Efeler, Germencik, Sultanhisar, Karacasu ve Söke’de seçimlere MHP’li başkan adayları ile seçime gireceği belirtilirken

* Efeler’de Burak Pehlivan,

* Germencik’te Halit Germen,

* Sultanhisar’da Hüseyin Özer,

* Karacasu’da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Erikmen,

* Söke’de Tekin Yavuz, ittifakın MHP’li başkan adayları oldu.