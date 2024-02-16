Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum hakkında 'İliç faciasına yönelik' suç duyurusu

İstanbul Barosu tarafından bugün Erzican İliç'de meydana gelen altın madeni çökmesine yönelik suç duyurusu yapıldı.

Baro tarafından yayımlanan duyuruda başta Anagold şirket yetkilileri ve önceki (Murat Kurum) ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakanlık yetkilileri için olası kastla adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma gibi Türk Ceza Kanunu (TCK) maddelerince dava açılması talep edildi.

Duyuruda aynı zamanda olaya dair şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan maden faciasında; karar alma ve uygulama kademesindeki tüm yetkililerin sorumluluğu

olduğu açıktır. Güvenli ve sağlıklı çevreden yararlanma yurttaşların anayasal hakkıdır. Hukuka aykırı davranan bilirkişiler, yargıçlar, savcılar, bürokratlar, en az maden şirketi kadar sorumludurlar. Çevre suçlarında gözlemediğimiz ‘cezasızlık’ alışkanlığının artık terk edilmesi, kasten veya ihmal ile zarar veren tüm sorumluların tespiti ve yargılanmaları gerekir. Bu yaşanan olayla ilgili derhal delillerin tespiti gerekmektedir."