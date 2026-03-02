  1. Ekonomim
  3. Cumhurbaşkan Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz ile 'İran' görüşmesi
Cumhurbaşkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

