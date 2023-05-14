Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Baharlar hep devam edecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan tüm yurtdaşlarıma en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Sağ olun varolun." ifadelerini kullandı.