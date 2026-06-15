Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde Uçum, yeni yönetim sisteminde “erken seçim” ifadesinin hukuki karşılığının “seçimlerin yenilenmesi” olduğunu belirtti. Türkiye’nin olağanüstü bir siyasi süreçten geçmediğini ifade eden Uçum, mevcut şartlarda 2027 yılının sonundan önce bir seçim adımının gündeme gelmesinin gerçekçi olmadığını savundu.

Meclis mutabakatı formülü öne çıkıyor

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye’ye hizmet etmesinin ülkenin bir ihtiyacı olduğunu ifade etti. Mevcut anayasaya göre Erdoğan'ın son kez aday olabilmesinin yolunu açan 'istisnai adaylık' şartını açıklayan Uçum, şu formülü sundu:

Meclis Mutabakatı: TBMM'nin normal seçim tarihi olan 7 Mayıs 2028'den önce en az 360 milletvekilinin (3/5 çoğunluk) oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerekiyor.

Cumhur İttifakı Kararlı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti yetkililerinin açıklamalarıyla bu konudaki kararlılığın şimdiden belli olduğu ve mecliste güçlü bir eğilim oluşabileceği öngörülüyor.

Zamanlama: Bu hususun olağan gidişatta 2027 yılının sonlarından önce gündeme gelmesi beklenmiyor.

Dikkat çeken hesaplama

Analizindeki en dikkat çekici başlığı "16 Nisan 2028" önerisiyle açan Uçum, yasal mevzuata göre TBMM'nin 2028 yılı Şubat ayı ortasında (9-15 Şubat arası) seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde, seçimin yasa gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılacağını hesapladı.

Bu tarihin seçilmesinin arkasındaki sembolik nedenleri ise şöyle sıraladı:

"Önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılması için TBMM’nin 28. Dönemin son yasama yılında normal seçim günü olan 7 Mayıs 2028'den önce uygun bir zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alması yeterlidir. TBMM bu kararı aldığında zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasa gereği istisnai adaylıktan yararlanarak son kez aday olma hakkına sahip olur.

Önümüzdeki dönemde yapılacak genel seçimlerden bir yıl öncesinde süreye ilişkin herhangi bir yasal değişiklik olmazsa, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na göre seçimlerin yenilenmesi kararından sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılır. Buna göre TBMM, 2028'de 9 Şubat ila 15 Şubat’a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim, Kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır.

TBMM’nin böyle bir kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun günü olan 16 Nisan’da yani referandumun on birinci yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır.

Cumhurbaşkanlığı sistemi vurgusu

İktidar açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü seçimlerinin referandum günü yapılması sistemin teyidine ilişkin anlam ifade eder.

Muhalefet bakımından ise eleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk tarafından kabul edildiği gün genel seçimleri yapmak sistemin muhasebesi açısından imkan sağlar."

Uçum, bu tarihin önümüzdeki genel seçimler için en uygun seçenek olduğunu belirtirken, nihai takdir ve karar yetkisinin tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olduğunun altını çizdi.