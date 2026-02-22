Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Hadise'ye tepki: Ciddi bir basiretsizlik!

Sanatçı Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan temalı yardım videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini çekti. Oktay Saral, videodaki sözler nedeniyle Hadise’yi eleştiren bir paylaşım yaptı.

Hadise: Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor

Hadise, söz konusu videoda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı. UNICEF en zor durumdaki çocukların her zaman yanında. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için, Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Saral: İyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur” dedi.

Sosyal medya ünlüsü Sevda Türküsev'in paylaşımını alıntılayan Saral, açıklamasında, “Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir” ifadelerine yer verdi.

Saral'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."