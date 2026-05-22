Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "mutlak butlan" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin "Körler-sağırlar birbirini hırpalar" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen yargı kararının ardından partideki son duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
X platformu üzerinden yaptığı kısa paylaşımda Saral, CHP içindeki gelişmelere atıfta bulunarak "CHP'de son durum: Körler-sağırlar birbirini hırpalar. Bunlar; Türkiye'ye kör, Türkiye'ye sağır." değerlendirmesinde bulundu.