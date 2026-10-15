Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum "büyük oranda netleşti" diyerek seçim tarihi verdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti" ifadesini kullandı.

"Seçimler 16 Nisan 2028'de olabilir"

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde son kez aday olacağını söyledi.

Seçimlerin 16 Nisan 2028’de yapılmasını öngördüğünü belirten Uçum, bunun için TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin siyasi iradesini ortaya koyduğunu belirten Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti'nin bu konudaki tutumlarının net olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını dile getiren Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.

İmralı'nın hükümlü statüsü değişmedi

Uçum’a toplantıda Öcalan'ın statüsü ve İmralı’daki koşullarına ilişkin tartışmalara ilişkin soru da yöneltildi.

Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonlardan birinin silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecini yakından izleyeceğini belirten Uçum, Öcalan’ın süreçteki rolünün de bu kapsamda değerlendirileceğini söyledi.

Uçum, İmralı Cezaevi’ne bağlı ek ünitenin Öcalan’ın süreçteki rolünü yerine getirmesine yönelik bir imkan sunduğunu ancak bunun hukuki statü değişikliği anlamına gelmediğini belirtti.

"Bunlardan hükümlü statüsünün ortadan kalktığı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Fiilen serbest bırakıldığı şeklinde de bir sonuç çıkarılamaz" diyen Uçum, Öcalan’la yürütülen temasları "diyalog süreci" olarak nitelendirdi.

Sürecin herhangi bir pazarlığa dayanmadığını belirten Uçum, "Bu Türkiye’ye özgü bir modeldir. Burada bir pazarlık yoktur. Burada bir müzakere yoktur. Burada bir diyalog vardır. Hedef terör örgütünün tasfiye edilmesidir, sistematik terörün tasfiye edilmesidir, silahların bırakılmasıdır" ifadelerini kullandı.