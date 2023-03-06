Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan İmamoğlu-Yavaş yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'dayatmalara boyun eğmeyeceğini" söyleyerek 6'lı masadan kalktı.

Bu gelişmenin ardından yaşanan gerginlik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'i ziyaretiyle sona erdi.

Ziyarette Akşener'in İmamoğlu ile Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi getirdiği bildirildi.

Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşen Akşener, Millet İttifakı'nın toplantısına katılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İYİ Parti'nin teklifini yorumladı.

Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 6, 2023

Uçum, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar." ifadelerini kullandı.