Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren yüzlerce Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili Beştepe'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, olayların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

"Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" ifadelerini kullanan Uçum'un mesajı şöyle:

"Hiç kimse kendi özerk alanında “tek iktidarım” diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder.Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiç bir alanda ve hiç bir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın."