Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletveki Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Allah… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 11, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" sözleriyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.



Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025

Ömer Çelik: Başsağlığı diliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yiğit Bulut'a rahmet dileyerek ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

Mekanı cennet olsun.



Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 11, 2025

Yiğit Bulut kimdir?

Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğmuştur. Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur.

Orta eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Yiğit Bulut, Star Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.

CNN Türk'te Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2009'da Habertürk TV'de "Sansürsüz" adlı tartışma programını başlattı.

2010'da getirildiği Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi.Aynı zamanda Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu.

Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 1 yılı aşkın bir süredir 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Yiğit Bulut , 13 Temmuz 2013 tarihinde yeni görevi nedeni ile bu görevinden ayrılmıştır.

Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2 Şubat 2000 tarihinde evlendi, 2010 yılında boşandı. Ahmet (d.2007) adında bir çocukları vardır.

Yiğit Bulut'un kansere yakalandığı ve bir süredir İstanbul'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.