Cumhurbaşkanı En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok" ifadesini kullanarak, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ile ilgili "Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık" dedi.

NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız. Yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel seçimde 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik" dedi.

Erdoğan, Mehmet Şimşek ile yapılan görüşme için "Yurtdışında bazı taahhütleri var, yine görüşme olabilir" ifadelerine yer verdi.

"HDP, masanın altından üstüne çıktı"

Altılı masa ile ilgi, "Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar" ifadesin kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi ile ilgili de "HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı" dedi.

"HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.

"En önemli gündemimiz deprem olacak"

Deprem konutlarına ilişkin, "Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını belirterek, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Deprem soruşturmalarına ilişkin Erdoğan, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok" ifadesini kullandı.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak

Erdoğan, emekli maaşları için "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.

Yüz yüze eğitime verilen ara: Online sistemle biraz devam edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." diyerek, "Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

Tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru ile ilgili de "İki üç gün içerisinde Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Adımlarımızı bu alanda da atacağız" dedi.

"Togg'da bu yılki hedef 20 bin"

Yerli elektrikli otomobil Togg için şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.